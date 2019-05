Recettes de Carlo : Sauces pour barbecue

Sauce saté thaï

Ingrédients :

1 càs d’huile végétale

30 cl de lait de coco

4 càs de pâte de cacahuètes

1 càs de pâte de curry rouge

2 càs de sauce poisson

60 g de cacahuètes nature

3 càs de sucre

Préparation :

Faire griller les cacahuètes à la poêle ou au four. Les concasser au couteau ou au mortier.

Dans un poêlon, verser une càs d’huile végétale, puis la pâte du curry rouge et faire rissoler trois minutes à feu doux.

Verser le lait de coco dans un wok, le faire chauffer et puis rajouter la pâte de cacahuètes.

Laisser cuire le tout à feu doux et terminer l'assaisonnement avec la sauce poisson, le sucre de palme et les cacahuètes pilées.

Mayonnaise orientale

Ingrédients :

15 cl d’huile de colza

1 càc de moutarde

Sel

Poivre du moulin

Vinaigre de vin blanc

blanc Harissa

Cumin en poudre

1 œuf

Préparation :

Dans un bol, verser un jaune d’œuf.

Saler.

Ajouter une petite càc de moutarde.

Fouetter en ajoutant très progressivement l’huile de colza. Monter en mayonnaise, assaisonner de sel et poivre.

Ajouter le vinaigre, continuer à monter la mayonnaise.

Ajouter un peu de harissa et une pincée de cumin.

Goûter et corriger la quantité d’assaisonnement, de harissa ainsi que de cumin.