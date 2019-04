Salade de rôti de porc, sauce gribiche, pommes de terre et cerfeuil

Recettes de Carlo : Que faire avec des restes de viande froide ? - © Tous droits réservés

Ingrédients :

400 g de pommes de terre grenaille

Un reste de rôti de porc (ou autre viande froide)

Un bouquet de cerfeuil

Sel, poivre du moulin

Pour la sauce :

2 œufs cuits durs 9 minutes départ eau froide

1/4 litre d'huile de colza

1 cuillère à soupe de moutarde

1 cuillère à soupe de vinaigre

30 g de câpres

30 g de cornichons

Quelques brins d’herbes aromatiques : cerfeuil persil, estragon

Préparation :

Hacher les herbes au couteau.

Hacher les câpres et les cornichons au couteau.

Écraser les jaunes d’œuf durs à la fourchette, les passer au tamis.

Les déposer dans un bol avec la moutarde, saler, monter doucement en mayonnaise au fouet en ajoutant l’huile en fin filet.

Ajouter le vinaigre pour "détendre la sauce".

Ajouter les câpres, cornichons et herbes, bien mélanger. Assaisonner.

Peler les pommes de terre et les cuire à l’eau bouillante salée, les assaisonner d’un peu de vinaigre et les laisser refroidir.

Découper la viande en fines lamelles.

Dans un saladier, mélanger la viande, les pommes de terre, du cerfeuil coupé grossièrement et une partie de la sauce.

Servir avec de la sauce à part.