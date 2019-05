Tagliatelles aux asperges et fraises

Recettes de Carlo : Préparations à la fraise - © Tous droits réservés

Ingrédients :

3 càs d'huile d'olive

1 citron

1 botte de jeunes oignons

400 g de fraises

1 botte d'asperges vertes

350 g de tagliatelles

poivre noir du moulin

Sel

100 g de parmesan

Préparation :

Préparer les asperges :

Enlever la partie dure, séparer les têtes (les réserver) et émincer les tiges en biais. Réserver.

Laver et équeuter les fraises, les couper en deux. Arroser les fraises d'un trait de citron. Réserver.

Râper le parmesan.

Laver et émincer les jeunes oignons, réserver.

Dans une poêle, faire revenir d'abord les tiges d'asperges émincées, puis les têtes. Saler et poivrer.

Faire cuire les « tagliatelle » dans une grande quantité d'eau salée.

Quand les « tagliatelle » sont « al dente », les égoutter (pas trop!), les transférer dans la poêle contenant les asperges, remettre sur le feu, ajouter les fraises et les jeunes oignons, une louche d'eau de cuisson et bien mélanger.

Dresser à l'assiette en ajoutant un trait d'huile d'olive et un tour de moulin à poivre.

Et du parmesan!