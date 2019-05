Écosser les fèves des marais. Bouillir quelques instants les fèves écossées et les rafraîchir illico à l’eau froide. Il est ainsi facile de les "dérober", à savoir enlever la petite peau qui les recouvre. Laver et égoutter les épinards. Dans une sauteuse, faire revenir la gousse d’ail écrasée sans la colorer. Ajouter les épinards, monter le feu, faire revenir quelques minutes, assaisonner. Ajouter les fèves, la sarriette et bien mélanger. Dresser à l’assiette avec une quenelle de fromage de chèvre frais.

Apéritif de fèves des marais et fromage « pecorino »

Recettes de Carlo : Préparations à base de fèves des marais - © Tous droits réservés

Ingrédients :

800 g de fèves des marais

200 g de fromage " pecorino " jeune

Sel

Poivre

Huile d’olive

Préparation :

Le principe c’est de faire tout soi-même.

A l’assiette, on présente les morceaux de pecorino, arrosés d’huile d’olive et de poivre et les fèves écossées et non dérobées, chacun les épluche soi-même!