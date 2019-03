Spaghetti de lentilles aux tomates, câpres et olives

Recettes de Carlo : pâtes de légumineuses - © Tous droits réservés

Ingrédients :

400 g de spaghetti de lentilles

400 g de tomates pelées

1 gousse d’ail

30 g de câpres

100 g d’olives noires dénoyautées

2 brins de persil plat

Huile d’olive

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Égoutter les câpres, émincer finement l’ail et le persil.

Émincer plus grossièrement les olives.

Dans une sauteuse, faire chauffer un fond (ou même un peu plus !) d’huile d’olive et faire rissoler tout doucement l’ail, le persil, les câpres et les olives.

Ajouter les tomates pelées et cuire un quart d’heure à couvert.

Écraser les tomates puis assaisonner. Poursuivre la cuisson quelques minutes puis corriger l’assaisonnement.

Cuire les pâtes dans 4 L. d’eau salée à 8 g/L.

Quand elles sont " al dente ", égoutter et transférer dans la sauteuse avec la sauce et poursuivre la cuisson trois minutes.