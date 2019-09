Recettes de Carlo : entrée, plat, dessert avec des boîtes de conserve

Préparer la sauce : mélanger la mayonnaise, la moutarde et le ketchup, bien poivrer. Égoutter les légumes. Couper les cœurs de palmier en 2 dans le sens de la longueur. Dresser les cœurs de palmier à l'assiette dans la longueur. Disposer quelques lamelles de betterave et surmonter les cœurs de palmier du céleri-rave et sauce à la moutarde. Mélanger 6 à 8 càs de céleri-rave râpé avec la sauce.

Stoemp à la viande simmental et cornichons

Stoemp à la viande simmental et cornichons - © Tous droits réservés

Ingrédients :

1 boîte de pommes de terre cuites

Une dizaine de cornichons

Une dizaine de petits oignons

Huile d'olive

Sel

Poivre du moulin

Ketchup

Viande en boîte simmental ou corned-beef

Préparation :

Couper les pommes de terre en deux.

Émincer une dizaine de petits oignons.

Émincer finement une dizaine de cornichons.

Chauffer une grande poêle avec un fond d'huile, ajouter les pommes de terre et les oignons et faire rissoler à veuf vif 5 min.

Ajouter ensuite la viande et bien la défaire à l'aide d'une cuillère en bois.

Continuer la cuisson à feu doux, ajouter les cornichons, assaisonner et servir avec un peu de ketchup à part.