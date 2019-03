Recettes de Carlo : Choux de Bruxelles au miso et pâtes de sarrasin aux choux de Bruxelles

Choux de Bruxelles au miso

Ingrédients :

500 g de choux de Bruxelles

100 g de miso blanc (pâte de haricots japonaise, en épicerie asiatique ou dans certaines grandes surfaces)

70 g de beurre

Poivre du moulin

Préparation :

Couper les choux de Bruxelles en deux.

Cuire les choux de Bruxelles dans une grande casserole d’eau salée à 8g/L pendant 6/7 minutes.

Les égoutter et les rafraîchir dans une eau très froide (l’idéal c’est de mettre beaucoup de glaçons dans l’eau).

Les égoutter.

Dans un poêlon, faire doucement fondre le beurre et y ajouter la pâte miso. Bien mélanger.

Préchauffer le four à 180°.

Mélanger les choux de Bruxelles au mélange beurre/miso, puis disposer dans un plat allant au four.

Enfourner 15 à 20 minutes, les choux de Bruxelles doivent gratiner… mais pas trop!