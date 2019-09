Recettes de Carlo : alternatives aux tartines au jambon

Salade de poulet maison

Ingrédients :

150 g de blanc de poulet cuit en tranches

20 g de mayonnaise

20 g de yaourt épais

Sel

Poivre du moulin

Grissini

1 pincée de curry jaune

50 g de carottes râpées fin

Préparation :

Mélanger la mayo et le yaourt. Assaisonner, ajouter le curry. Assaisonner.

Hacher la viande au couteau. Mélanger à la mayo au yaourt. Ajouter les carottes râpées.

Bien mélanger.

Servir avec les grissini.

Salade de pâtes :

Ingrédients :

140 g de pâtes grecques (kritharaki)

2 tomates

70 g de feta

Huile d’olive

40 g d’olives dénoyautées

Concombre

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée selon les indications du paquet.

Égoutter.

Découper les olives en lamelles.

Découper les tomates et le concombre en cubes.

Émietter la feta.

Mélanger les pâtes, les tomates, le concombre, la feta, les olives avec l’huile d’olive (quantité selon le goût !)

Salade de lentilles au Knackis

Ingrédients :

1 boîte de lentilles déjà cuites

1 échalote

1 càc de moutarde douce

2 saucisses Knacki

1 càs d’huile d’olive

1 càc de vinaigre de cidre

Sel

Préparation :

Poivre du moulin.

Faire griller les saucisses dans un peu d’huile d’olive. Les découper en rondelles.

Émincer l’échalote et faire une vinaigrette avec l’huile d’olive restante, la moutarde et le vinaigre de cidre. Assaisonner.

Mélanger la vinaigrette aux lentilles et rajouter les rondelles de saucisses.