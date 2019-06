Taboulé aux poivrons (en bocal !)

Recettes de Carlo à base de légumes en bocaux - © Tous droits réservés

Ingrédients :

Un bocal de poivrons

Une gousse d’ail frais

Un petit bouquet de persil plat

Huile d’olive

200 g de blé boulgour

Sel

Poivre

Le jus d’un citron

Préparation :

Cuire le boulgour à l’eau bouillante salée dans deux fois son volume d’eau. Le temps de cuisson est d’environ 8 minutes. A la fin de la cuisson laisser encore gonfler le boulgour dans l’eau jusqu’à absorption totale.

Laisser refroidi.

Hacher l’ail au couteau.

Hacher grossièrement le persil au couteau.

Découper les poivrons en fines lanières.

Verser le jus de citron sur le boulgour, bien mélanger, ajouter ensuite l’huile d’olive, le sel et le poivre.

Incorporer le persil, bien mélanger et goûter pour corriger l’assaisonnement et la quantité d’huile d’olive.

Incorporer les lanières de poivron et servir.