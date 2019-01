Faire griller le sésame blanc à sec dans une poêle. Découper les avocats en deux. Enlever la peau. Couper les avocats en tranches, les dresser à l’assiette. Parsemer de grains de sésame, saler et poivrer et verser un trait d’huile de sésame.

Salade de crevettes à la mayonnaise à l’huile vierge de colza

Recettes de Carlo à base d'huiles différentes - © Tous droits réservés

Ingrédients :

Un œuf

1 dl Huile de colza de première pression à froid

Sel

Poivre

Le jus d’un demi citron

250 g de crevettes

Quelques feuilles de laitue

Préparation :

Tout d’abord préparer une mayonnaise.

Fouetter un jaune d’œuf salé en y ajoutant très progressivement l’huile de colza. Monter en mayonnaise, assaisonner de sel et poivre.

Ajouter le jus de citron, continuer à monter la mayonnaise.

Goûter et corriger l’assaisonnement.

Dresser les feuilles de laitue les crevettes et surmonter d’une belle càs de mayonnaise.