Recette de Carlo : Tartare de langue de bœuf au sésame

Ingrédients :

200 g de langue de bœuf cuite, en tranches

4 càs de graines de sésame blanc

1 càs de sauce barbecue

1 bouquet de cressonnette

2 à 3 càs de mayonnaise

1 càs de sauce soja

Une poire

Sel

Poivre du moulin

Tabasco

Préparation :

Faire griller les graines de sésame à sec dans une poêle anti-adhésive.

Découper la moitié de la poire en brunoise (petits cubes). Dans une passoire, déposer la poire et saler, laisser égoutter trente minutes.

Découper la langue en grosse brunoise (cubes de 2 à 3 mm de côté).

Mélanger la langue avec la moitié de la brunoise de poire et la moitié des graines de sésame.

Ajouter la cressonnette, mélanger.

Ajouter progressivement les condiments : mayo, sauce barbecue, sauce soja et tabasco. Goûter puis corriger l’assaisonnement.

Dresser à l’aide d'un petit emporte-pièce puis recouvrir chaque tartare de graines de sésame.

Dresser à côté le reste de la brunoise de poires.

Servir avec une laitue croquante aux herbes fraîches.