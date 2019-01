Recette de Carlo : Steak parfait au beurre

Ingrédients :

1 pièce de bœuf de 400g la pièce (entrecôte, ribeye, cube-roll ou même rumsteak s’il est bon, du limousin par exemple)

Huile d’olive

100 g beurre

Sel fin

fleur de sel

Préparation :

Préchauffer le four à 160°.

Déposer une fine couche de sel en pluie sur tous les côtés de la viande. Chauffer la poêle et ajouter 3 c. à s. d’huile d’olive. Commencer par rôtir à feu doux. Augmenter la chaleur et colorer la viande à feu très vif. Ne pas laver la poêle.

Poser la viande sur une grille et mettre au four 5 min pour obtenir un steak saignant, adapter selon la taille du morceau de viande.

Sortir du four et laisser la viande reposer, le même temps que le temps de cuisson.

Réchauffer la poêle, mettre la viande et commencer la deuxième coloration, ajouter le beurre.

Arroser la viande avec le beurre, en ajouter (encore, oui!) et continuer d’arroser avec une cuillère.

Servir aussitôt avec un peu de sel fleur de sel.