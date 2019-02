Recette de Carlo : spaghetti à l'eau tiède et sashimi de saumon au chalumeau

Spaghetti à l’eau tiè de

Ingrédients :

400 g de capellini

capellini 43 brins de persil

persil 2 gousses d’ail

3 piments oiseau séchés

1 dl d’huile d’olive extra vierge

Préparation :

Émincer finement l’ail.

Émietter le piment.

Émincer finement le persil.

Dans un grand saladier, verser l’huile d’olive, ajouter l’ail, le piment et le persil une pincée de sel et laisser infuser.

Faire bouillir l’eau à l’aide de la bouilloire.

Il faudra en tout (en plusieurs fois selon la taille de la bouilloire) 4 L d’eau bouillante, les verser dans une casserole que l’on couvrira pour éviter les déperditions de chaleur. Saler à 8g/L.

Déposer les capellini dans la casserole jusqu’à ce qu’ils soient cuits (couvrir).

Égoutter et mélanger dans le saladier contenant l’huile et les condiments.

Sashimi de saumon au chalumeau

Ingrédients :

4 pavés de saumon de 150 g chacun

saumon 150 g chacun 2 càs de miel

miel 4 càs de sauce soja

sauce soja 3 càs de graines de sésame

graines sésame 2 càs d’huile de sésame

sésame 2 avocats

1 citron

Sel

Poivre

Préparation :

Préparer une marinade avec le miel et la sauce soja. Laisser reposer les pavés de saumon dans la marinade au frais pendant une demi-heure au moins.

Pendant ce temps, peler les avocats et les découper en tranches. Dresser à l’assiette en assaisonnant de jus de citron, sel, poivre et huile de sésame.

A l’aide du chalumeau, faire dorer l’extérieur des pavés de saumon et ensuite les découper en lamelles.

Déposer les tranches de saumon à côté des tranches d’avocat.