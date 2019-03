Recette de Carlo : soupe d'agrumes et rondelles de boudin aux quartiers de pomme

Dans une petite casserole mettre les étoiles de badiane, l'eau et le sucre. Mettre ce sirop à cuire doucement jusqu'à ce qu'il soit réduit aux 2/3. Retirer du feu et laisser refroidir. Peler les agrumes à vif et les couper à livre ouvert. Verser le sirop refroidi sur les agrumes, mélanger délicatement, couvrir le saladier et laisser macérer les fruits au moins 1 heure.

Rondelles de boudin aux quartiers de pomme

Ingrédients :

2 boudins blancs

2 pommes

Du beurre, encore du beurre (salé)

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Peler la pomme et la couper en quartiers ou en huitièmes.

Dans une poêle, faire fondre le beurre et colorer les morceaux de pommes sur chaque face tout doucement.

La chair de la pomme doit être cuite et bien dorée. Saler et poivrer.

Réserver au chaud.

Dans une autre poêle faire colorer (toujours au beurre !!) doucement les boudins découpés en rondelles et débarrassés de la peau.

Dresser en alternant les morceaux de boudin et de pomme.