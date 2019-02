Recette de Carlo : salade de freekeh à la feta et soupe d'épeautre

Soupe d’épeautre

Ingrédients :

400 d’épeautre (à faire tremper la veille)

2 carottes

2 branches de céleri

1 oignon

1 bouquet garni

400 g de tomates pelées

Huile d’olive

Préparation :

Concasser grossièrement les tomates pelées.

Emincer finement la carotte, le céleri et l’oignon.

Dans une casserole, faire rissoler les légumes à l’huile d’olive, ajouter l’épeautre et faire rissoler encore quelques instants.

Ajouter les tomates pelées, saler, et mouiller avec au moins deux litres d’eau.

Ajouter le bouquet garni.

Poursuivre la cuisson pendant une heure, goûter et corriger l’assaisonnement.