Recette de Carlo : Rôti de porc " spiringue " à la purée de potimarron

Ingrédients :

1 potimarron ( c’est beaucoup pour 4 mais du coup il vous en restera)

( 1 rôti dans le " spiringue " (échine) de 600 à 800 g

50 g de beurre

2 oignons

2 gousses d’ail

600 g de pommes de terre à chair ferme

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Découper les pommes de terre en deux.

Découper les oignons en 4.

Saler le rôti.

Colorer le rôti à la poêle. Réserver.

Déposer le rôti dans une cocotte, ajouter les pommes de terre et les oignons, le beurre et les gousses d’ail.

Mettre la cocotte sur feu doux et cuire lentement pendant une bonne heure. Les pommes de terre doivent être confites et le rôti ferme mais pas trop au toucher.

Découper le potimarron en tranches.

Le cuire au four à 180° jusqu’à ce que la chair soit bien tendre.

Mixer la chair de potiron au mixer plongeur, assaisonner et ajouter éventuellement des épices (curcuma, safran, muscade, poivre, etc..).

Vous pouvez aussi rajouter un peu de beurre à votre goût. Réserver au chaud.

Servir le rôti tranché avec les pommes de terre et la purée de potimarron.