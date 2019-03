Recette de Carlo : Risotto de riz complet au shiitaké, cuisses de poulet désossées laquées au soja

Ingrédients :

2 càs d’huile d’olive

50 g de fromage à pâte dure (Comté, ou équivalent bien belge)

250 g de riz complet

Un oignon

Sauce soja

Sauce d’huître

300 g de champignons shiitaké

Une botte de cerfeuil

4 cuisses de poulet désossées (ne vous cassez pas la tête, on trouve cela en grande surface, c’est bien plus goûteux que le blanc et l’os est déjà enlevé!)

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

La veille : faire tremper le riz complet.

Faire mariner les cuisses désossées dans un mélange de sauce d’huître et de sauce soja.

Préparer le risotto :

Faire rissoler l’oignon émincé dans l’huile d’olive et ajouter le riz égoutté.

Faire rissoler puis ajouter un litre d’eau chaude, 5 g de sel et poursuivre la cuisson à petits bouillons. Rajouter de l’eau au fur et à mesure de son absorption jusqu’à cuisson du riz.

Pendant ce temps, enlever les pieds des shiitakés, les couper en lamelles et les faire rissoler à feu vif. Ajouter le cerfeuil grossièrement émincé, bien mélanger.

Avec votre troisième main, faire rissoler à feu doux et à couvert les cuisses de poulet.

Râper le fromage.

En fin de cuisson du riz, ajouter les champignons et le formage.

Servir les cuisses de poulet avec le riz.