Recette de Carlo : Pesto de betteraves

Ingrédients :

2 betteraves rouges cuites

50 g de cerneaux de noix

5 cl d’huile d’olive

Un citron

Un peu de crème de balsamique

Sel

Poivre du moulin

Une boule de « burrata » ou de mozzarella de lait de bufflonne

Pain au levain

Préparation :

Concasser les noix au couteau.

Les faire griller à la poêle.

Mixer les noix et les betteraves avec un filet d’huile d’olive, sel et poivre.

Ajouter un peu de crème balsamique. Goûter et rajouter au besoin sel, poivre, huile d’olive et crème de balsamique.

Mixer encore jusqu’à obtenir une texture lisse.

Servir avec le pain au levain et la « burrata ».