Recette de Carlo : Palourdes au gingembre et piment

Ingrédients :

1 grand piment rouge

1 kg de palourdes japonaises

1 oignon jeune

100 g de cacahuètes (non salées)

2 citrons verts

2 càs de sucre

3 càs de sauce de poisson

2 càs d’huile végétale

20 g de gingembre

1 petit bouquet de coriandre

Préparation :

Laisser dégorger les coquillages dans une bonne quantité d’eau froide salée.

Réaliser la sauce en mélangeant 4 càs de jus de citron vert, le sucre et la sauce de poisson. Goûter et rectifier. Réserver. Ajouter les tiges de coriandre finement émincées.

Émincer l’oignon jeune. Griller rapidement les cacahuètes sur une plaque allant au four, puis laisser refroidir et concasser grossièrement. Détailler le piment en fines rondelles. Peler le gingembre et détailler en lamelles, puis en fines allumettes.

Égoutter les coquillages.

Faire chauffer une grande poêle ou un wok, puis verser l’huile et ajouter les coquillages. Laisser les coquillages s’ouvrir en remuant de temps en temps puis ajouter le gingembre. Diminuer légèrement le feu quand les palourdes commencent à s’ouvrir.

Lorsqu’ils sont tous ouverts (jeter ceux qui ne s’ouvrent pas), ajouter les rondelles de piment, l’oignon jeune et les cacahuètes.

Retirer du feu et verser la sauce. Remuer et servir immédiatement, décoré de feuilles de coriandre.