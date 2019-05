Recette de Carlo : Osso buco à la milanaise

Ingrédients :

4 jarrets de veau

1 gousse d'ail

1 citron

100 g de farine

10 cl de vin blanc

1/2 botte de persil plat

50 g de beurre

1 L de bouillon de viande

sel

Poivre du moulin

Préparation :

Dans une large casserole, faire revenir le beurre et y déposer les jarrets de veau que l'on aura pris soin de bien fariner des deux côtés. Bien colorer les jarrets et ensuite les faire cuire à feu doux, à couvert, en «mouillant» au vin blanc et au bouillon. Poursuivre la cuisson pendant 1h30 à 2h30, voire plus. La durée sera fonction de l'épaisseur des ossibuchi. La viande doit être fondante. Réserver les ossibuchi au chaud, filtrer le jus de cuisson et le réduire si nécessaire (le jus doit être nappant).

Préparer la «gremolata» : Hacher le persil avec une gousse d'ail auxquels on ajoutera le zeste d'un citron.

Déposer la gremolata sur les ossibuchi. Dresser ensuite sur un plat de service avec le jus de cuisson.

Servir avec un risotto à la milanaise préparé à l'avance et refroidi que l'on fera ensuite sauter à la poêle. (risotto al salto)

Pour le risotto

Ingrédients :

300 g de riz carnaroli

100 g de beurre

100 g de parmesan 24 mois

1.5 L de bouillon de viande

1 oignon

2 g de safran

Préparation :

Couper l'oignon en fines lamelles. Faire chauffer le bouillon et le réserver au chaud. Dans une casserole à bord haut, faire fondre 50 g de beurre, mettre les oignons et les faire revenir pendant quelques minutes. Ensuite, ajouter le riz, et le faire revenir à son tour quelques minutes («tostare») . Une fois que le riz devient translucide, ajouter le bouillon, très chaud, louche à louche, en fonction de son absorption par le riz.

Important : pour tous les risotti. Le bouillon doit être chaud, les grains de riz bien couverts! Remuer sans cesse! Si l'on s'éloigne de la casserole plus d'une minute, ça colle! La cuisson du riz, une fois que l'on a commencé à mettre du bouillon, dure de 15 à 20 minutes. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le safran (une dizaine de pistils, ou quelques pincées de poudre) que l'on aura pris soin de délayer au préalable dans du bouillon. La couleur du risotto doit être d'un jaune soutenu. Le cas échéant, rajouter du safran.

En fin de cuisson, ajouter les 50 g de beurre qui nous restent, la moitié du parmesan râpé et remuer. Cette opération s'appelle «mantecare». (Mantecare ne signifie pas forcément qu'il faille remuer énergiquement, il s'agit d'un verbe qui s'applique à des préparations autres que le risotto aussi; cela exprime l'idée que tous les ingrédients doivent bien finir de s'amalgamer avant de passer à table).