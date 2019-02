Moules aux parfums d’Asie

Recette de Carlo : Menu spécial Saint-Valentin - © Tous droits réservés

Ingrédients :

2 bâtons de citronnelle

1.5 kg de moules

2 citrons verts

2 cm de racine de gingembre

1 botte de coriandre

1 grand piment rouge

1 gousse d’ail

Sauce poisson thaï

1 càc de sucre de palme ou cassonade

200 g de riz thaï ou de riz basmati

1 càs d’huile végétale

Préparation :

Découper le gingembre et les racines de citronnelle en très fines juliennes (très fin bâtonnets).

Émincer finement le piment et l’ail.

Émincer les feuilles de coriandre.

Nettoyer les moules.

Dans une cocotte, faire revenir le gingembre et la citronnelle. Ajouter le piment, augmenter le feu et verser les moules.

Couvrir et chauffer à feu vif en secouant de temps en temps la casserole pendant 5 minutes.

Pendant ce temps, préparer un mélange, composé de 50% du jus des citron verts et 50% de sauce de poisson. Ajouter un peu de sucre de palme, le reste du piment et un peu de coriandre hachée.

En fin de cuisson ajouter ce mélange sur les moules.

Servir avec du riz thaï parsemé de coriandre (et de piment si vous le souhaitez).