Recette de Carlo : hoummous

Ingrédients :

200 g de pois chiches

5/6 càs de tahini

Le jus d’un citron

Une gousse d’ail

Pour la garniture :

Huile d’olive

Paprika en poudre

1 càc de zaatar

Préparation :

Mettre les pois chiches à tremper pendant au moins douze heures, voire 15.

Egoutter les pois chiches, les mettre à cuire à l’eau frémissante pendant une à une heure de demie. Ecumer régulièrement.

Egoutter après cuisson en gardant un peu d’eau de cuisson. Garder quelques pois chiches entiers pour la décoration

Mixer avec la purée de sésame et le jus de citron, la gousse d’ail, assaisonner de sel et poivre. Ajouter si nécessaire un peu d’eau de cuisson pour plus d’onctuosité.

Goûter pour rectifier l’assaisonnement.

Dresser sur une assiette plate ou creuse en décorant avec du piment, de l’huile d’olive, des pois chiches entiers et le zaatar.