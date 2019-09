Recette de Carlo : Halloumi grillé, chutney de mirabelles, chili au poivrons

Ingrédients :

500 g de fromage halloumi

500 g de mirabelles

Une càs de rhum brésilien (Cachaça)

Épices au choix pour le chutney de mirabelles (vanille, cannelle, etc.)

2 poivrons

1 boîte de " beans " nature (haricots coco, ou haricots rouges)

Sauce piquante " chipotle " (sauce aux piments fumés)

1 càs de moutarde à l’ancienne

1 càc de vinaigre

100 g de cheddar de qualité

Quelques brins de coriandre

Sel

Poivre du moulin

Huile d’olive

Préparation :

Dénoyauter les mirabelles et les infuser avec le rhum et les épices. Laisser reposer au moins une demi-journée au frais.

Peler les poivrons et les émincer finement.

Découper le halloumi en tranches.

Râper le cheddar.

Faire compoter les mirabelles à feu très doux; au bout de dix minutes, ajouter la moutarde puis le vinaigre et laisser encore cuire à feu doux. Assaisonner.

Laisser tiédir.

Dans un poêlon, faire rissoler les poivrons, saler et quand ils sont tendres, ajouter les haricots bien égouttés.

Ajouter la sauce piquante, bien mélanger, assaisonner et laisser cuire doucement pour bien diffuser l’assaisonnement. Goûter et rectifier si nécessaire.

Faire griller les tranches de halloumi dans une poêle antiadhésive et dresser les assiettes avec le " chili ", le chutney et les tranches de halloumi.

Déposer un peu de cheddar râpé sur le halloumi.