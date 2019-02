Betteraves rôties au chèvre frais

Recette de Carlo : déclinaison de betterave - © Tous droits réservés

Ingrédients :

1 kg de betteraves rouges crues

150 g de fromage de chèvre sainte Maure ou équivalent

2 càs d’huile d’olive

Vinaigre de Xeres

5 brins de ciboulette

Un bouquet de salade de pourpier

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Préchauffer le four à 180°.

Laver les betteraves, les faire rôtir au four jusqu’à ce qu’elles soient tendres (mais encore un peu fermes).

Peler et débiter en tranches ou quartiers épais.

Émietter le fromage.

Préparer une vinaigrette avec le vinaigre de Xérès, sel, poivre et huile d’olive.

Émincer la ciboulette.

Laver et essorer le pourpier.

Mélanger le pourpier et la vinaigrette (avec les doigts! ça imprègne mieux les feuilles de salade).

Dresser à l’assiette : quelques tranches de betterave, sel, poivre, puis déposer quelques feuilles de pourpier et par-dessus le fromage émietté. Terminer avec un tour de moulin à poivre.