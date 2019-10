Recette de Carlo : dans le frigo de Richard Ruben

Filet de coucou de Malines roulé au jambon de Parme

Ingrédients :

4 filets de coucou de Malines

4 tranches de jambon cru

1 càc d’origan

Une pincée de curry

Une pincée de curcuma

1 oignon

240 g de riz rond

Sel

Poivre du moulin

1 pomme

1 tomate

Huile d’olive

Préparation :

Saupoudrer les filets de poulet d’origan et les rouler dans le jambon.

Découper la tomate en petits cubes, les déposer dans un bol avec sel, poivre et huile d’olive, bien mélanger.

Découper la pomme en cubes.

Émincer finement l’oignon.

Démarrer la cuisson du riz : Faire chauffer une casserole de 2 L d’eau salée à 8g/L.

Dans une sauteuse, faire rissoler l’oignon dans un fond d’huile d’olive, quand il est translucide, faire rissoler le riz quelques minutes.

Ajouter ensuite progressivement l’eau, puis les épices, mélanger et rajouter régulièrement de l’eau jusqu’à absorption complète.

Pendant que le riz cuit, faire rissoler à feu très doux les filets de poulet dans une poêle. Ajouter les cubes de pomme.

Couvrir et cuire dix minutes.

Servir le poulet coupé en tranches, avec les pommes, le riz pilaf et la tomate.