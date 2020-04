Préparation

Recette de Carlo : Boulettes sauce tomate - © Sergio Amiti - Getty Images

Hacher finement l’ail et le persil.

Préparer la sauce tomate :

Faites chauffer un fond d’huile dans un poêlon et ajoutez la moitié de l’ail et du persil, faites revenir à feu doux.

Ajoutez les tomates pelées et le concentré de tomates.

Faites cuire à couvert 15 minutes, puis concassez et assaisonnez.

Préparer les boulettes :

Dans un grand bol, mélangez le haché, le persil et l’ail restants, les jaunes d’œuf, la chapelure et bien mélangez le tout. Assaisonnez et goûtez (oui oui, on peut goûter le haché cru) pour vérifier l’assaisonnement.

Moulez en boulettes (ni trop grosses, ni trop petites) et rissolez les boulettes dans une sauteuse. Couvrez les boulettes de sauce tomate et poursuivez la cuisson à couvert 20 minutes.

Servez-les avec par exemple une " écrasée " de pommes de terre à l’huile d’olive.