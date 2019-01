Recette de Carlo : Bouillon de poule

Pour faire un bouillon de poule parfaitement reconstituant (Pour 3-4 L de bouillon) :

Ingrédients :

Une carcasse de poulet rôti

Deux cuisses de poulet crues

Un poireau

3 carottes

2 branches de céleri vert

Un oignon

Trois clous de girofle

Une feuille de laurier

Une branche de thym

Quelques queues de persil

Un dl de vin blanc ou 5 cl de vinaigre

Sel

Quelques grains de poivre

Préparation :

Découper grossièrement les légumes.

Ficeler les queues de persil, le thym et le laurier en " bouquet garni ".

Dans l’eau froide, déposer la carcasse de poulet, les cuisses de poulet, les légumes, le bouquet garni, quelques grains de poivre, l’oignon que l’on aura piqué de clous de girofle et une cuillère à café de sel.

Amener à frémissement et cuire à feu doux pendant deux heures à couvert.

Écumer de temps en temps.

Filtrer, ne pas garder les légumes ni la carcasse de poulet, réserver la viande des cuisses de poulet pour la manger à part.

Garder le bouillon filtré au réfrigérateur, le faire bouillir à chaque utilisation et ne pas oublier de ré-assaisonner avant de boire une bonne tasse de bouillon.

On peut l’utiliser comme base pour une foule de préparations.