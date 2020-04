Recette de Carlo : Asperges à la flamande - © Tetiana_Chudovska - Getty Images/iStockphoto

Recette de Carlo : Asperges à la flamande - On n'est pas des pigeons (69/214) - 13/04/2020 Ça y est la saison des asperges est arrivée. D'avril à juin, les asperges, blanches ou vertes, seront on ne peut plus savoureuses ! Profitez de ces trois mois pour tester des recettes... Pourquoi pas les asperges à la flamande ? Voici la recette de Carlo.