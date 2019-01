Recette de Carlo : américain maison

Pour 4 personnes :

Ingrédients :

600 g de bœuf haché maigre "gros moulu"

4 càs de câpres au vinaigre (quantité indicative, à ajuster selon le goût)

4 càs de petits oignons au vinaigre (quantité indicative, à ajuster selon le goût)

5/6 brins de persil frisé

3 càs de picallili

Sauce anglaise

100 g de mayonnaise maison (voir recette ci-dessous) (ici aussi on adapte selon son goût)

Mayonnaise :

2 jaunes d’œuf

1 càc de moutarde

Vinaigre de vin blanc

2 dl d’huile de colza

Sel

Poivre du moulin

Préparer la mayonnaise :

Fouetter deux jaunes d’œuf salés + un càc de moutarde en y ajoutant très progressivement l’huile de colza. Monter en mayonnaise, assaisonner de sel et poivre.

Ajouter le vinaigre, continuer à monter la mayonnaise.

Goûter et corriger l’assaisonnement (sel, poivre, vinaigre).

Ajouter le picallili haché au couteau au préalable.

Préparer l’américain :

Hacher séparément le persil, les câpres, et les petits oignons au couteau.

Mélanger progressivement la mayonnaise (une peu à la fois, goûter!) à la viande hachée, ajouter quelques traits de sauce anglaise, le persil, les oignons, sel poivre, bien mélanger.

Corriger l’assaisonnement selon vos goûts, nous on aime ça avec plein de mayo!

Conserver au frais et consommer le jour même.