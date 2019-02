Recette de Carlo : alternatives à la viande avec des protéines végétales

Seitan* au poivre, comme un steak au poivre Ingrédients : 600 g de filet de seitan (protéine de blé)

Un pot de " crème " de soja

Une petite boite de poivre vert en saumure

Sel

Cognac

Huile d’olive Préparation : Faire rissoler les "steaks" de seitan de chaque côté, réserver au chaud.

Dans la poêle qui a cuit les steaks ajouter le cognac, flamber et évaporer, ajouter la crème de soja et le poivre et laisser cuire quelques minutes.

Servir les "steaks" avec la sauce. * Info seitan Provenant du savoir ancestral des moines bouddhistes de Chine, le seitan est un aliment produit à partir de farine de blé. Pour 100 g, le seitan contient 75 g de protéines soit bien plus qu’une portion de poulet ou de dinde. Il est également riche en fer, calcium, magnésium et phosphore, des minéraux qui contribuent au bon fonctionnement de notre organisme. Attention tout de même aux intolérants au gluten, le seitan est principalement composé de cette protéine et doit donc être exclu de ce régime alimentaire. Pour bénéficier de toutes ses vertus, il est important de l’associer à des légumineuses ainsi qu’à des céréales car cet aliment renferme essentiellement des protéines pauvres en acides aminés, indispensables à notre corps. Il y a des différences entre les seitan produits à partir de gluten directement et ceux produits à base de farine en gros, à base de farine on mouille, on pétrit et on rince les sucres pour garder la protéine.

Chili sin carne de seitan Ingrédients : 2 boîte de haricots rouges cuits

600 g de seitan haché

Une boîte de 400 g de tomates pelées

Une branche de céleri

Une carotte

Un oignon

Sauce piquante

Cumin

Sel

Poivre du moulin Préparation : Émincer finement la carotte, le céleri et l’oignon.

Concasser les tomates pelées.

Faire rissoler dans un peu d’huile d’olive et ajouter ensuite le seitan haché.

Faire cuire quelques minutes et ajouter les tomates pelées concassées. Poursuivre la cuisson vingt minutes et ajouter les haricots.

Assaisonner de sel poivre et cumin, poursuivre la cuisson, goûter et corriger l’assaisonnement.

Tempeh* mariné et nouilles sautée Ingrédients : Un cm de racine de gingembre

2 càs de vinaigre de riz

1 à deux càs de sauce soja

1 càs d’huile de sésame

1 càc de sauce piquante (optionnelle)

250 g de nouilles de riz

Huile végétale pour la cuisson Préparation : Découper le tempeh en cubes de 1 cm de côté.

Préparer une marinade avec le gingembre râpé, la sauce soja, le vinaigre de riz et quelques gouttes d’huile de sésame.

Laisser mariner les cubes de tempeh au moins une heure Faire cuire les nouilles de riz à l’eau bouillante selon les indications du paquet, bien égoutter et réserver.

Dans un wok, verser quelques gouttes d’huile de sésame, les cubes de tempeh et faire rissoler.

Ajouter une partie ou toute la marinade. Ajouter les nouilles et faire sauter l’ensemble à feu vif. On peut rajouter également des légumes tels que jeunes oignons, pois mange tout, petits pois, bâtonnets de carotte, brocoli, etc selon la saison. * Info produit tempeh Le tempeh est une protéine végétale faite à base de fèves de soja. À la différence du tofu qui est fait à partir de lait de soja, le tempeh utilise des fèves de soja entières fermentées. Les fèves de soja sont écrasées et cuites, et on y ajoute un champignon; s’en suit le processus de fermentation. Celui-ci va durer de 24 à 36 heures, à température contrôlée, durant lesquelles le champignon va prendre de l’expansion et transformer le mélange en un gâteau dense. Le processus de fermentation du tempeh et son utilisation de l’ensemble du soja lui donnent une teneur élevée en vitamines, en protéines et en minéraux. En effet, comparativement au tofu, le tempeh renferme plus de protéines, de potassium, de cuivre, de phosphore et de magnésium, ce qui fait de lui un excellent antioxydant. Il contient également 3 g de fibres pour 100 g et possède plus de bons gras et de vitamines que le tofu. En raison de ses valeurs nutritives, le tempeh est utilisé dans le monde entier dans la cuisine végétarienne.