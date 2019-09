Recette de Carlo : allumettes de saumon tiède, " stoemp " carottes au cumin, épinards à la coriandre, petits pois et oignons grelots

Ingrédients :

4 filets de saumon

Épinards surgelés

Petits pois surgelés

Oignons grelots surgelés

Coriandre hachée surgelée

Persil haché surgelé

Carottes en julienne surgelées

Purée de pommes de terre surgelée

Ail surgelé

Cumin

Huile de sésame

Sauce soja

Huile d’olive

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Dans un poêlon, faire rissoler l’ail sans le colorer et ajouter les épinards.

Assaisonner sel et poivre, ajouter le persil haché et la coriandre. Continuer la cuisson pendant quelques minutes.

Dans un poêlon, faire rissoler les carottes et ajouter la purée. Saupoudrer de cumin, bien mélanger et lier à l’huile d’olive.

Dans un troisième poêlon faire rissoler les oignons grelots puis ajouter les petits pois, poursuivre la cuisson cinq minutes et assaisonner.

Dans une poêle, saisir les filets de saumon une minute de chaque côté.

Les découper en bâtonnets d’au moins un cm de large.

Colorer très rapidement chaque bâtonnet à la poêle et réserver.

Dresser les bâtonnets de saumon et verser un trait d’huile de sésame et de sauce soja.

Dresser les garnitures de légumes.