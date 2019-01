Recette à moins de 2 euros : tortilla version étoilée

Pour une tortilla classique :

Ingrédients :

500g de pommes de terre à chair ferme

2 oignons

5 oeufs

Huile d'olive

Sel

Poivre

Préparation :

Hacher les oignons, couper les pommes de terre en dés. Saler.

Verser une belle quantité d'huile dans ne poêle. Faire chauffer l'huile et y ajouter les pommes de terre et les oignons. Faire frire à feu moyen pendant au moins 15 à 20 min.

Pendant ce temps, casser les œufs dans un saladier et les battre en omelette.

A l'aide d'une écumoire, ôter les pommes de terre et les oignons frits de la poêle et les verser dans le saladier qui contient les oeufs. Mélanger le tout et reverser dans la poêle dont on a pris soin d'ôter la plus grande quantité d'huile.

Cuire la première face à feu moyen pendant environ 5 minutes. Bien tasser les bords. Retourner la tortilla à l'aide d'une assiette et la glisser soigneusement dans la poêle. Cuire la deuxième face.

Déguster tiède.

Remarque : Le centre de la tortilla doit être un peu baveuse.