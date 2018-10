Pour changer de la soupe à la citrouille, Carlo propose deux recettes originales

C’est le légume phare de l’automne, indispensable pour réaliser des lanternes terrifiantes, la citrouille est à la fête en cette période d’Halloween. Contrairement à ce que les élèves de la classe de Madame Da Costa pensent, la cucurbitacée ne se mange pas uniquement en soupe. La preuve avec ces deux délicieuses recettes de Carlo. Le chroniqueur culinaire d’On n’est pas des pigeons s’est rendu à l’école Maurice Carême d’Anderlecht pour cuisiner avec les élèves des triangles feuilletés et des galettes de potimarron.

Triangles feuilletés au potimarron

Triangles feuilletés au potimarron - © Tous droits réservés

Ingrédients

Pâte filo

400 g de restes de potiron ou potimarron

1 oignon rouge finement émincé

1 gousse d’ail hachée

Quelques feuilles de céleri vert

1/2 cuillerée à café de gingembre en poudre

1 cuillerée à café de curcuma

1 pointe de piment de Cayenne

Sel

Huile d’arachide

Préparation

Préchauffer le four à 180°C.

Si c’est un potiron, l’éplucher. Si c’est un potimarron, on peut garder la peau. Couper le légume en deux, puis en tranches et le faire cuire au four pendant 20-25 minutes.

Une fois cuits, couper les tranches de potiron en petits cubes.

Émincer l’ail.

Émincer les feuilles de céleri.

Couper l’oignon en tranches.

Verser un filet d’huile dans une poêle, ajouter l’ail et l’oignon. Laisser cuire doucement durant 5 bonnes minutes. Ajouter le curcuma et le piment. Bien mélanger. Ajouter les morceaux de potiron, le sel, le poivre et enfin les feuilles de céleri vert hachées.

Couper les feuilles de pâte filo en 3 dans la longueur. Passer de l’huile d’arachide au pinceau sur une feuille. Recouvrir d’une autre feuille et passer de l’huile d’arachide au pinceau. Déposer une bonne cuillerée à soupe de la farce dans un coin et plier. Déposer les feuilletés sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 10 minutes ou jusqu’à ce que les feuilletés soient dorés.