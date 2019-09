Nouilles " ramen " sautées à l'agneau, patate douce aux poivrons et ananas - © Tous droits réservés

Ingrédients :

300 g de nouilles ramen

2 patates douces

2 boîtes d’ananas

3 poivrons

400 g de filet d’agneau

Sauce japonaise okonomi (sauce à base de miel, vinaigre saké et purée de légumes) (facultatif !)

Sauce japonaise Bulldog (sauce bbq vinaigrée relativement facile à trouver en épicerie asiatique)

Sauce shoyu (sauce soja japonaise)

4 càs de graines de sésame

Huile végétale

Préparation :

Émincer les poivrons en fines lamelles.

Éplucher et découper la patate douce en cubes.

Découper l’ananas en cubes.

Dans une poêle, faire rissoler les poivrons dans un fond d’huile végétale, puis ajouter la patate douce en cubes. Ajouter de la sauce shoyu, et enfin, les morceaux d’ananas et les graines de sésame. Goûter et rajouter de la sauce shoyu si nécessaire.

Cuire les nouilles ramen une minute dans de l’eau bouillante non salée. Égoutter et rincer.

Découper le filet d’agneau en tranches d’au moins un cm et demi.

Faire mariner dans la sauce okonomi (ou à défaut la bull dog) et cuire à feu doux fans une poêle anti-adhésive. L’agneau doit rester rosé.

Découper l’agneau en fines tranches.

Dans un wok (ou une poêle), verser un peu d’huile végétale, feu fort, déposer les nouilles " ramen ", puis les tranches d’agneau et faire sauter le tout quelques minutes.

Dresser les deux préparations à l’assiette.