Le défi de Carlo : Tirage au sort

Macaroni aux courgettes, saucisses de Francfort et crumble de gaufres

Ingrédients :

500 g de macaroni " coupés "

1 belle courgette

4 saucisses de Francfort

3 càs de " pindakaas " (beurre de cacahuètes)

1 noix de beurre

Sauce soja (à défaut, du sel)

2 gaufres " molles " rectangulaires

Sel

Poivre

Préparation :

Faire bouillir une grande casserole d’eau salée à 8g de sel/litre.

Découper la saucisse de Francfort en rondelles.

Découper la courgette en petits cubes.

Dans une grande poêle, faire rissoler les rondelles de saucisse à feu vif, puis ajouter les cubes de courgettes et cuire encore trois minutes.

Ajouter le " pindakaas ", saler avec la sauce soja (ou le sel).

Dans une autre poêle, faire fondre une noix de beurre et faire bien colorer les gaufres de chaque côté.

Laisser refroidir et émietter les gaufres au couteau.

Cuir les pâtes bien " al dente ", les égoutter (garder une demi-louche d’eau de cuisson) et les transvaser dans la poêle contenant le mélange saucisses courgettes. Ajouter l’eau de cuisson réservée, bien mélanger à feu doux.

Servir en parsemant chaque assiette de gaufres émiettées.