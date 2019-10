Défi de Carlo : tenter de sublimer des raviolis en boîte

Ingrédients :

2 boîtes de ravioli à la viande

3 tranches de jambon de parme

20 cl de crème

10 g de parmesan râpé

Quelques feuilles de basilic

Une petite boîte de concentré de tomate

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Ouvrir les boîtes de ravioli, égoutter les raviolis, garder la sauce à part.

Dans un poêlon, faire réduire de moitié à petits bouillons la crème et y ajouter deux càs de concentré de tomate.

Ajouter le parmesan râpé, faire réduire encore quelques instants et mixer.

Rajouter la sauce (celle qui était dans la boîte autour des raviolis). Mélanger.

Assaisonner.

Verser les raviolis dans le poêlon, les mélanger à la sauce. Bien réchauffer.

Verser les raviolis dans un plat et les faire gratiner dix minutes à 200°.