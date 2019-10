Défi de Carlo : Omelette aux chips paprika, champignons, sauce cacahuètes-wasabi et pâte à tartiner aux noisettes

Ingrédients :

6 œufs

1 petit paquet de chips paprika

1 paquet de cacahuètes au wasabi

Sauce piquante shiracha (ou tabasco)

1 ravier de champignons de Paris

Huile d’olive

2 càs de Porto rouge

1 càs de vinaigre de cidre

1 càs de pâte à tartiner aux noisettes

Sauce soja

Préparation :

Émincer les champignons et les faire rissoler dans un fond d’huile d’olive.

Saler et poivrer. Réserver.

Concasser les chips au couteau.

Concasser les cacahuètes au wasabi.

Dans un poêlon, faire réduire le porto et le vinaigre, ajouter la pâte à tartiner, les cacahuètes concassées et en mélanger. Ajouter quelques gouttes de sauce soja pour saler (ou une pincée de sel, à défaut). Goûter et corriger l’assaisonnement.

Battre les œufs en omelette, ajouter un trait de sauce shiracha, les trois quarts des chips concassées, et cuire l’omelette à la poêle.

Dresser l’assiette avec un morceau d’omelette, parsemer du reste de chips et garnir avec les champignons et la sauce.