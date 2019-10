Dans le frigo de Vincent Taloche : saumon fumé, choux de Bruxelles en deux façons et mozzarella di bufala

Ingrédients :

500 g de choux de Bruxelles

400 g de saumon fumé

1 boule de 250 g de mozzarella di Bufala

150 g de lardons fins

Huile d’olive

Vinaigre de cidre

Moutarde

Citron

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Couper les choux de Bruxelles en deux, sauf quatre choux.

Cuire les choux de Bruxelles à l’eau bouillante salée, bien les rafraîchir pour garder la couleur bien verte.

Rissoler les lardons, réserver.

Préparer une vinaigrette avec d’abord le vinaigre, le sel, puis l’huile d’olive et ensuite le citron. Poivrer, goûter et corriger le mélange et ou l’assaisonnement.

Effeuiller les quatre choux restants et les mélanger dans un bol à une ou deux càs de vinaigrette.

Couper la mozzarella en 4.

Dresser les assiettes, d’abord le saumon, puis la mozzarella, les choux de Bruxelles et les lardons et terminer avec les feuilles de chou crues.

Parsemer de la vinaigrette restante, terminer par un tour de moulin à poivre.