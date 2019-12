Dans le frigo de Pablo Andres : inspiration mexicaine : Saucisses de poulet, ricotta aux épices, maïs et riz sauté

Ingrédients :

8 saucisses de poulet

Une vingtaine de tomates cerises

Un pot de 250 g de ricotta

Un cm de racine de gingembre

Quelques gouttes de jus de yuzu (épiceries asiatiques)

Sauce piquante au piment fumé

1 oignon

1 gousse d’ail

Huile d’olive

2 épis de maïs

250 g de riz thaï

2 avocats

150 g de comté

Huile de sésame

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Cuire le riz dans de l’eau non salée.

Cuire les épis de maïs dans une eau salée bouillante.

Prélever les grains de maïs en coupant à ras le long du trognon avec un couteau bien aiguisé.

Couper les tomates en deux.

Émincer l’ail et l’oignon.

Râper le Comté.

Préparer la ricotta :

Râper le gingembre, l’incorporer à la ricotta avec le jus de yuzu, le piment fumé, sel et poivre. Bien mélanger.

Peler et trancher l’avocat.

Poêler les saucisses à feu doux et à couvert, dans un fond d’huile d’olive, avec les demi-tomates.

Dans une poêle ou un wok, faire revenir ail et oignon dans une bonne rasade d’huile d’olive, ajouter ensuite le riz et faire sauter en remuant.

Dresser les assiettes :

Disposer l’avocat en éventail et assaisonner sel, poivre et huile de sésame.

Dresser le riz sauté.

Dresser les saucisses et mettre la ricotta par-dessus. Terminer en ajoutant le comté râpé.

A table !