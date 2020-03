Dans le frigo de Jérôme de Warzée : salade liégeoise façon Carlo avec oeuf poché

Carlo se rend chez Jérôme de Warzée pour lui concocter un menu avec ce qu'il a dans le frigo.

Jérôme le Maire de Warzée d'Hermalle, appelé plus communément Jérôme de Warzée, est un comédien, chroniqueur, humoriste et animateur belge. Il est le fils de Michel de Warzée, directeur de théâtre, professeur, comédien et metteur en scène.

Pendant 13 ans, Jérôme de Warzée fut moniteur d'auto-école 1. Il se fait connaître dans un premier temps comme fort joueur de Scrabble sous le nom de Jérôme Le Maire, champion de Belgique à trois reprises (1998, 2005 et 2006) et régulièrement sélectionné en équipe nationale.

Aujourd'hui, il co-anime avec Adrien Devyver, "Le Grand cactus".

