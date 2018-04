Un fast-food qui augmente ses prix après minuit, est-ce bien légal?

Cassandra, une de nos spectatrices, nous a écrit pour nous poser une question: un fast-food qui augmente ses prix de 10% après minuit, est-ce bien légal?

Il faut dire que Cassandra a un péché mignon: après minuit, certains soirs de week-end, quand son ami et elle sont de sortie à Tournai, il leur arrive d'avoir envie de terminer la soirée en mangeant une petite douceur. Sauf que, à cette heure-là, le choix se réduit de façon assez drastique. Et le jeune couple se rend donc au Quick de la ville, qui ne ferme, les vendredi et samedi, qu'à deux heures du matin.

L'heure, c'est l'heure...

Mais il se trouve que, à minuit, les tarifs augmentent. De 10%. Et Cassandra a déjà eu le coup: elle arrive à minuit moins cinq mais, le temps que sa commande soit encodée, il est minuit une. Et, bardaf, elle se retrouve avec 10% en plus à payer!

Bon, 10%, ce n''est pas énorme, mais c'est le principe qui l'embête. D'autant plus que, quand elle a demandé où cette augmentation était annoncée, on lui a répondu: "A la porte et sur la liste des prix à l'entrée". Or, elle a eu beau chercher, elle n'a rien trouvé.

On vérifie...

Vous nous connaissez: on a voulu voir si c'était vrai. On s'est donc rendu, de façon anonyme, au fast-food tournaisien. Histoire de déguster un bon petit menu Giant à minuit et demi (notre métier est parfois ingrat, voire très gras). On commande le menu medium, donc pas maxi et sans sauce ni autre extra. Prix affiché: 6,85 euros.

Mais surprise: au moment de payer, le serveur nous annonce: 7,54 euros! On fait l'étonné, il nous explique:

- Majoration de 10% après minuit!

- Et c'est marqué où?

- A l'entrée du Drive!

- A l'entrée du Drive? Donc, si je veux savoir que c'est 10% plus cher et que je suis piéton, je dois aller à l'entrée du Drive?

- Oui, on l'a déjà signalé au responsable, mais il n'a pas encore réagi...

Bonne nouvelle: après 1h, c'est pas plus cher!

Heureusement, M. Quick est formel: après une heure du matin, ça reste + 10% (on aurait pu craindre qu'ils passent à 20%, mais non...).

Tout en dégustant ce sommet de la gastronomie rapide, une envie nous taraude: trouver où, dans le Drive, se trouve l'annonce des +10%. On part donc à l'aventure. Pour trouver, finalement, un avis qui annonce bien une augmentation de 10%, mais ne précise pas à partir de quelle heure. Juste que c'est pendant "la nuit". En plus, ledit avis n'est pas éclairé. Ce qui le rend à peu près invisible la nuit. C'est à dire à l'heure où il serait intéressant d'en prendre connaissance.

La réponse de Quick

Vous vous en doutez, on a posé la question à la porte-parole de Quick. Qui nous a répondu dans la journée:

En tant qu’entrepreneurs, nos franchisés sont effectivement libres de fixer leurs prix et peuvent donc les augmenter après minuit en raison des frais salariaux (salaires en effet plus élevés que pendant la journée) et de l’éventuelle installation d’un système de sécurité. Rester ouvert après minuit ne serait, dans la plupart des cas, pas faisable sans cette augmentation de prix. Mais, pour ce qui est des franchisés, ils sont aussi libres de décider de ne pas augmenter leurs tarifs après minuit.