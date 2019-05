Contrefaçon de vélos : chinois, dangereux et illégal !

Les vélos de courses coûtent parfois cher, très cher même ! Alors vous serez peut-être tentés par la bonne affaire sur le net ou ailleurs. Attention : ces vélos de courses sont souvent contrefaits .... ils proviennent de Chine. L'avantage : ils coûtent souvent 10 fois moins cher que les originaux. Le désavantage : on ne sait pas vraiment ce que l'on achète et en plus, il y a un risque de casse .... et de grave blessures. En plus, leur vente est illégale.

Un cadre de vélo haut de gamme en carbone peut coûter environ 5000 euros ou plus ! Nous avons réalisé un petit sondage sur le net et nous avons trouvé des prix très variables. Ainsi, sur un site chinois, nous avons déniché un cadre Cipollini à moins de 500 euros. Et pourtant, le même cadre au prix neuf coûte près de 5000 euros : 10 fois plus !

Nous avons aussi fait un petit tour sur les petites annonces, en Belgique. Et là, il y a des offres qui semblent intéressantes, à quelques centaines d'euros. Nous avons ainsi rendu visite au vendeur, en caméra cachée, accompagné par un expert, un professionnel de la vente de vélos.

En camera cachée

Sur place, le vendeur nous propose beaucoup de marques, les meilleures ! "Je peux avoir à peu près toutes les marques : Pinarello, Copa, Colnago, Specialized. Cippolini aussi. Le cadre coûte environ 1100 et parfois 1200 euros, au lieu de 5000 euros". Fameuse économie ! Tous ces vélos viennent de Chine. Ce n’est pas interdit. Le vendeur explique que les sociétés chinoises qui travaillent pour les grandes marques amortissent le moule de fabrication des cadres de vélo : "En fait le moule de fabrication du cadre de vélo appartient à des sociétés chinoises et ce moule doit être amorti. Donc, il font des "génériques" sur le côté. Les marques le savent parce que ces génériques sont distribués un peu partout. Mais pour ne pas marcher sur les plates-bandes de la marque, ils changent quand même des petites choses". D’accord mais est-ce que j’aurai une garantie ? Réponse : "Moi, je ne peux pas vous faire de garantie mais la société chinoise garantit ses cadres un ou deux ans. Mais, il n'y pas de papier de garantie. Ca fonctionne sur la confiance". Bon, sans facture la confiance, c’est plutôt compliqué. Tout cela serait-il illégal ? Explication du vendeur : "L'illégalité elle est du fait que les Chinois produisent des génériques. C'est le problème des Chinois. Ca pourrait être le mien si le vélo arrive avec les logos parce qu'alors là, c'est vraiment une copie.". Et pourtant, des logos, notre vendeur en possède. Il les vend 50 euros. Il nous les montre même ... ce sont des copies. Mais, à aucun moment, le vendeur n’acceptera de poser les logos lui-même sur le vélo. Tout le problème est là, semble-t-il.

Illégal ?

Débriefing avec notre expert, Jérôme Demarteau : "Quand on voit le cadre, on ne peut pas dire que c'est une copie puisqu'il n'y a pas de marque dessus. mais il peut fournir des pochettes avec des autocollants à poser nous-même donc là, on en fait alors une copie. Il nous parle aussi des moules des vélos. Il dit que ce sont les mêmes moules que les marques. Il se sert des marques pour vendre ses cadres. Est-ce que c'est de la contrefaçon ? C'est une bonne question à se poser".

Et nous l’avons posée au SPF Economie. Les réponses sont claires. Même s'il n'est pas interdit de vendre des cadres sans marque :

- Il est interdit de vendre des autocollants de logo de marque, ils seront saisis;

- Si l'Inspection trouve au même endroit, cadres et autocollants. Ils seront saisis;

- Les sanctions : 800.000 euros amende et/ou 5 ans de prison;

- Si l'acheteur final est identifiable, les marques peuvent le faire contribuer au frais de destruction des produits contrefaits.

Précisons que ces vélos contrefaits sont dangereux. Il n'y aucune garantie sur le matériau utilisé pour le fabriquer. le cadre peut donc casser et provoquer des chutes très dangereuses. Alors, que conseille notre expert ? Jérôme Demarteau : "Si on n'a pas le budget pour acheter le vélo d'une telle somme - un vélo à plus de 5000 euros - alors pourquoi ne pas faire avec son budget avec un vélo à 2000 euros ... avec un cadre en carbone. C'est tout à fait possible".