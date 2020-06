Taxe sur la mort : mourir à Bruxelles, un luxe ?

C’est une triste mésaventure qui est arrivée à Philippe (prénom d’emprunt). Son père, domicilié à Braine L’Alleud, est hospitalisé aux cliniques universitaires Saint-Luc, à Woluwé Saint-Lambert. Mais, après six semaines dans le coma, il meurt, une des victimes du COVID. Quand Philippe reçoit le décompte des différents frais entraînés par les funérailles, une ligne attire son attention : " taxe funéraire : 213 euros ". Une taxe qui n’existe que dans les communes de la Région bruxelloise . Et encore, pas dans toutes.

Pourquoi une telle différence entre deux communes si proches ? Peut-être parce que, sur le territoire de Woluwé Saint-Pierre, il n’y a pas de grand hôpital. Tandis que, à Woluwé Saint-Lambert, on trouve la plus grande institution hospitalière de la Région, les cliniques universitaires Saint-Luc . Des cliniques d’une importance nationale, fréquentées donc par un grand nombre de patients qui ne sont pas domiciliés dans la commune.

Il s’agit d’une taxe communale. C’est-à-dire que, au nom de l’autonomie communale, chaque commune peut librement déterminer le montant qu’elle veut faire payer. Voire supprimer cette taxe. C’est ce qu’a décidé, par exemple, Woluwé Saint-Pierre. Mais Woluwé Saint-Lambert, juste à côté, applique la politique inverse et impose un montant parmi les plus élevés : certes, les proches des personnes domiciliées dans la commune ne payent que 83 euros. Mais malheur à vous si vous êtes un " étranger " à cette commune. Dans ce cas, vos héritiers devront débourser 213 euros .

" C’est une survivance d’une procédure administrative qui a disparu à peu près partout, explique un professionnel du secteur : jusqu’à il y a quelques années, lors d’un décès, un fonctionnaire communal, l’ordonnateur, devait venir apposer un scellé en cire sur le cercueil . Et ce service donnait lieu à la perception d’une taxe. Aujourd’hui, il est extrêmement rare qu’un ordonnateur se déplace encore. Mais la taxe est restée. Et, avec le COVID, plus personne ne se déplace… "

Cimetière du Dieweg, Uccle. 120 euros - © Photography taken by Ivan Dupont - Getty Images

Woluwé Saint-Lambert justifie la différence de montant entre habitants de la commune et " étrangers " à la commune par le fait que les premiers y payaient leurs impôts . Et Françoise Rossignol, la responsable de la communication de cette commune, estime qu' "on ne peut donc pas dire qu’il s’agit d’une injustice… "

"Espace de fiscalisation limité"

A Uccle (120 euros par mort), on est plus direct : " Historiquement, explique Valentine Delwart, l’échevine des Finances (MR), la taxe était due quand un transport funéraire devait passer par plusieurs communes. Une justification qui n’a plus cours aujourd’hui. Mais les communes sont soumises à une pression financière et notre espace de fiscalisation est limité. Comme on ne peut pas taxer n’importe quoi, on préfère ne pas supprimer d’anciennes taxes qui rapportent une recette dont il est difficile de se passer. "

Uccle, justement, accueillait jusqu’en décembre 2017, la clinique Edith Cavell, alias le CHIREC. Est-ce que son déménagement vers Auderghem a entraîné une chute des revenus générés par cette taxe ? " Pas vraiment. Vous savez, on y comptait bien plus de naissances que de décès. " Quand on regarde les chiffres, on constate quand même une diminution des revenus : en 2016, dernière année entière où le CHIREC était installé à Uccle, on comptait 1206 décès, qui ont rapporté à la commune 131.779 euros. En 2019, on passe à 1036 morts, pour une recette de 117.380 euros, soit une diminution d’un peu plus de 10%.