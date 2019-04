On a voulu faires nos petites emplettes avec un gros billet - © BCE

On a voulu faires nos petites emplettes avec un gros billet - On n'est pas des pigeons - 30/04/2019 Depuis que la Banque centrale européenne a arrêté d'imprimer les billets de 500 euros, la coupure la plus élevée est de 200 euros. Mais vous ne pouvez pas tout payer avec ce billet. Le SPF économie est formel : "Un vendeur pourrait refuser des grandes coupures de 500 et de 200 euros si le montant à payer est de moins que 50 % de la valeur de la coupure".