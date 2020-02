Consommez local avec les monnaies locales, ça marche vraiment ? - © Tous droits réservés

Consommer local avec les monnaies locales, ça marche vraiment ? - On n'est pas des pigeons -... Dans sa déclaration de politique régionale, le Gouvernement wallon affirme qu’il "encouragera les monnaies complémentaires locales et éventuellement régionales". On est donc partis découvrir comment ça fonctionne, ces monnaies locales. Direction Liège, où, depuis 2014, on peut payer en Val’heureux. Attention, ce n’est pas officiellement une monnaie (seuls les Etats peuvent créer de la monnaie), le terme exact est donc "Bon de soutien à l’économie locale".