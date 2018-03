Vente de voyages par téléphone: attention, arnaque

Elles s'appellent Evasion Belgique, City Trip On, Checking Hotels, Home@Holiday, Beterprijs, Shop&Fly, Au Soley, Malloni voyages. Si les noms changent, ces sociétés de voyage ont le même modus operandi: vous faire miroiter par téléphone des offres de voyages incroyables, des prix réduits et même des séjours gratuits. C'est trop beau pour être vrai. Méfiez-vous, ce sont des vraies arnaques. On peut même parler d'escroquerie...

Nous avons reçu des dizaines de témoignages de personnes de tous les âges et de partout en Belgique qui ont reçu des coups de fil et ou des mails de ces sociétés qui vous vendent des faux voyages. Le premier coup de fil est très avenant et vous fait miroiter des voyages gratuits, des prix très réduits. Mehdi est tombé dans le panneau: "Ils étaient très sympathiques au bout du fil et ils me proposaient un voyage gratuit. J'ai dit oui". Fernande, elle a dit non: "J'ai répondu que cela ne m'intéressait pas. Et puis, je n'ai plus eu de nouvelles." Valérie a juste demandé du temps pour réfléchir: "Lors du premier coup de fil, j'ai dit de m'envoyer des informations et dans cet e-mail il y avait un lien mais je ne pouvais rien faire".

Vous faire peur

Que vous ayez répondu positivement ou négativement (ou même que vous n'ayez reçu aucun coup de téléphone) un an plus tard, ce sont des "sociétés de recouvrement" qui n'ont généralement aucune autorisation pour agir en Belgique, commanditées par les sociétés de voyage qui vous contactent et là, le ton monte. Alain ne s'est pas laissé faire: "Une dame lisait clairement un texte. Quand je lui ai demandé de m'envoyer les preuves, elle m'a dit que j'allais avoir de gros problèmes." Mehdi les a trouvés très agressifs: "Ils me faisaient peur. Ils disaient n'importe quoi, que j'allais avoir des huissiers, des truc délirants". Renée, elle n'a pas voulu rentrer dans le jeu. "J'ai eu peur et puis, je me suis dit que je n'allais pas payer!".



Raccrochez

Ibtissame Benlachhab, Conseillère Juridique au Centre Européen des Consommateurs donne des conseils si cela vous arrive: "Ne payez rien, raccrochez au nez même. Renvoyez un e-mail pour contester. Ces sociétés de recouvrement vous harcèlent par téléphone. Au plus vous discutez, au plus elles deviennent agressives et menaçantes. Elles peuvent aller jusqu’à vous faire croire qu’un huissier de justice se présentera à votre porte si vous ne payez pas avant 17 heures! Ne croyez pas à ce charabia."



Cela va même plus loin

Ibtissame nous explique: "C'est une vente forcée car on a affaire a des sociétés qui n'existent pas. Même si certains ont payé, impossible d'avoir accès au catalogue de voyages, de réserver, d'avoir un contact téléphonique avec ces sociétés." Des sociétés qui ne reculent devant rien comme Checking Hotels, City Trip On, deux noms, deux sites internet identiques et surtout une même adresse de contact aux Pays-Bas que ce soit pour la vente ou le recouvrement... Ce n'est donc qu'une et même société qui vend du vent! Méfiez-vous donc des offres trop alléchantes, cela vous évitera bien des cauchemars.