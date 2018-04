En janvier dernier, ils décident d'en profiter et optent pour une séance de massages dans un Institut de beauté de Braine-le-Comte. Rendez-vous est pris, ils sont accueillis par la patronne de l’Institut qui scanne la box et leur annonce, à leur grande surprise, que leur box est inutilisable. Car elle n’aurait pas été activée…

Un double scan indispensable

Une Wonderbox pas si "wonder" que ça ? - © Tous droits réservés

Pour éviter toute fraude et lutter contre le vol, un double scan est nécessaire au moment de l'achat. Comme sur quasiment tous les produits, il y a un code barre EAN qui le caractérise, mais sur ces box il y a un deuxième code barre qui active cette box-là en particulier. Dans le cas de la box de Nicolas, cette activation n’a vraisemblablement pas été réalisée. La Wonderbox peut donc être considérée comme volée…

Pour que le couple ne se soit pas déplacé pour rien, la patronne de l’Institut de beauté lui propose, tout de même, d’assurer la séance de massage prévue en payant 40 euros (la somme qu’elle touche sur ce type de box vendu à 59,90 euros) et de demander, par la suite, un remboursement de la box inutilisable…

Parcours du combattant du remboursement

Pour obtenir ce remboursement, Wonderbox exige alors une preuve d’achat et demande à Nicolas de fournir le ticket de caisse. Comme la box est un cadeau, qui plus est, acheté en 2016, ce ticket de caisse n’existe plus. Nicolas prend alors contact avec le magasin Carrefour market de Monceau sur Sambre où le cadeau a été acheté… Là, on parvient à lui retrouver une trace informatique de l’achat mais pas un vrai duplicata du ticket du caisse. Pour Wonderbox, c’est insuffisant, la société refuse toujours de le rembourser.

Aujourd'hui, donc pour Wonderbox, c'est une affaire classée. Au final, Nicolas n'a pas pu utiliser sa Wonderbox et il n'a plus beaucoup d'espoir d'obtenir le remboursement du prix, soit 59,90 euros.