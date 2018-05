Une vache se retrouve dans votre propriété: qui est responsable?

Le 1er novembre 2017, l'une des vaches de Léon Gilot a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs... La génisse, surnommée la girafe vu sa taille, a enjambé la clôture du voisin qui était basse selon le fermier et malgré ses 600 kilos, elle n'aurait abîmé qu'un poteau et un fil.

Christian Letourneur, le propriétaire de cette prairie, a une autre version des faits et affirme que cette vache serait passée et repassée dans son champs et en plus de la clôture, elle aurait aussi abîmé sa barrière. Tous deux sont chez Axa Assurance et le dossier a traîné pendant six mois... Mais depuis que Annie a pris les choses en main, tout s'accélère.

Christian Letourneur demandait 1 850 euros pour les réparations sur base d'un devis. Léon parle d'escroquerie à l'assurance. L'expert est venu sur place et a tranché pour un montant de 805 euros. La querelle de voisinage semble se terminer...