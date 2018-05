Erreur de facturation: Nadine ne veut pas payer deux fois

Nadine Audin, l'une de nos téléspectatrices, aime bien de temps en temps se faire plaisir dans les catalogues fourre-tout que l'on trouve dans la boite aux lettres. Elle tient à montrer à David Brunin, son ami et facteur du quartier, sa dernière acquisition qu'elle trouvait intéressante... Une sorte de brosse pour nettoyer les pare-brises recouverte d'un chiffon en microfibre, très pratique pour pouvoir nettoyer dans tous les coins.

Rappel de paiement et mise en demeure

Si son ami facteur est là, ce n'est pas pour l’intérêt de l'objet mais bien parce que suite à cet achat, Nadine a des soucis que seul David peu aider à résoudre : "Donc au départ, elle fait cet achat-ci, qui coûte 8,99 euros plus les frais d'envoi, 6,99 euros, ce qui revient à un montant de 15,98 euros". Les soucis commencent quelques semaines plus tard lorsqu'elle reçoit un rappel de paiement. Nadine doit payer 23,48 euros au lieu de 15,98 euros. Et cerise sur le gâteau, en mars dernier : "Elle reçoit carrément une mise en demeure. A ce moment-là, nous en sommes à un montant de 65,98 euros. Alors qu'elle a payé...", déclare David.

On pourrait penser que Nadine s'est tout simplement trompée de numéro de compte... mais pas du tout! Sur la facture c'est le bon numéro, et sur son relevé bancaire aussi... En effet, ces numéros sont identiques!

Nadine a repris ses esprits car David lui conseille de ne pas payer tout simplement. Oui, mais si elle ne paie pas, elle a peur de recevoir à nouveau des papiers pour payer... Finalement, Nadine n'a pas payé les frais supplémentaires et l'ami facteur a, par acquis de conscience, envoyé une plainte au SPF Economie. Le catalogue Ideal Pratique n'est peut-être pas si pratique que ça...!