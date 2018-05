Assurés: n'ayez pas de sinistres ou votre assureur risque de vous virer

C'est une partie qui avait plutôt bien commencé: en juin 2017, Bernard s'estime chanceux: il devient l'heureux propriétaire d'une charmante petite maison à Boisfort, en région bruxelloise. Aussitôt, il contracte une assurance habitation auprès de la compagnie Ethias et ce n'est pas par hasard: Bernard est wallon et tant qu’à faire, il préfère travailler avec une compagnie liégeoise.

Quatre mois plus tard, Bernard se dit qu’il a bien fait: un arbre appartenant à son voisin s'écrase sur sa clôture. Le coût des réparations n’est pas très élevé et d’ailleurs, Bernard est rapidement indemnisé: "en une quinzaine de jours, l’affaire était réglée, j’ai retouché quelques 600 euros de la compagnie. Elle s’est d’ailleurs naturellement retournée sur l’assurance de mon voisin."

Mais les nuages s’amoncellent: le 24 décembre, jour du réveillon, des voleurs s'introduisent dans la maison: ils vont dérober un trousseau de clés, une tablette et tant qu’à faire, ils volent aussi la voiture de sa compagne. Naturellement, Bernard fait aussi jouer son assurance pour la partie qui le concerne et il retouche aussi une somme d’environ 600 euros.

Les choses auraient dû – ou pu - en rester là mais quinze jours plus tard, le vent tourne. Bernard reçoit un recommandé dans lequel la compagnie dénonce unilatéralement le contrat et y met donc un terme. Pour quelles raisons? Quand il demande des explications, Ethias dit comprendre son désarroi mais l’informe qu’elle ne fait qu’appliquer la loi d’avril 2014 – elle permet effectivement de mettre fin à un contrat de cette manière - et est donc dans son droit.

Autant dire que notre propriétaire est révolté "en trente années de primes à payer, j’ai dû débourser un peu moins de 10 000 euros quand les assurances m’ont remboursé elles, moins de 1 300 euros. Faites le calcul des bénéfices engrangés et multipliez-le par le nombre d’assurés! On dirait qu’un voyant s’allume dès que vous avez eu deux sinistres dans un certain laps de temps. C’est tout bénéfice pour les actionnaires mais qu’en est-il de la mutualisation des risques?".

Contactée par nos soins, Ethias a refusé une interview mais dans un curieux mail qu’elle nous a envoyé elle reconnaît être allée un peu vite en besogne: "nous avons tenu compte du fait que deux sinistres nécessitant notre intervention ont été constatés depuis la prise d’effet de la police… Nous n’avons pas tenu compte des antécédents vierges de la police… nous pouvons en conclure que notre décision est plutôt précipitée." Dont acte mais voilà qui ne modifie en rien la situation de Bernard qui va devoir trouver un nouvel assureur et probablement voir ses primes augmenter du même coup…